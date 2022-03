“In Europa si sta cominciando a parlare di un appalto comune anche per il grano. Questa è la strada maestra se non diminuiscono i prezzi”. Così, ai microfoni di iNews24 il senatore Sergio Puglia (M5S), membro della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare al Senato. “Ma dobbiamo agire velocemente come stiamo facendo per le questioni diplomatiche”. Le navi ucraine con il grano sono ancora ferme nel Mar Nero: “Sono ancora lì. Nel breve termine abbiamo già investito, abbiamo dei contratti e questo grano non sta entrando. Ma non sarei così pessimista. Il problema del grano ucraino e russo, senza dubbio, esiste. Ma non è vero che importiamo tantissimo dall’Est. Noi siamo importatori del grano canadese”.



Secondo il senatore i prezzi stanno aumentando perché “è la legge del mercato. Il Canada e gli altri esportatori alzano i prezzi perché sanno di avere il coltello dalla parte del manico, consapevoli che i Paesi che ricevevano il grano ucraino hanno perso il 20% delle importazioni. È ovvio che dovremo intervenire come Italia e come Unione Europea per fare in modo che i prezzi siano più ragionevoli. In Europa ci si sta già muovendo e c’è bisogno di acquisti condivisi”.



Puglia ribadisce che il Movimento 5 Stelle non voterà a favore dell’aumento della spesa militare: “Condivido la posizione di Conte. Noi non voteremo a favore dell’aumento delle spese militari in Italia perché paghiamo già un budget sufficiente all’Ue. Chi lavora nel settore della vendita delle armi sta tentando di fare leva sulla paura perché c’è una guerra in atto ai nostri confini. Ma non dobbiamo ragionare di pancia e dobbiamo guardare i dati. A livello europeo, la spesa militare già supera quella della Russia”.