"La posizione di Forza Italia è stata chiara fin dall'inizio di questa crisi: noi chiediamo stabilità per il Paese per affrontare le tante emergenze con cui conviviamo. Non si può avere stabilità con il Movimento Cinque Stelle al governo. La soluzione è o un governo Draghi senza i pentastellati, senza Conte, o il voto. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani da Villa Grande, dopo aver incontrato il Presidente Silvio Berlusconi.