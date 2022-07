"L’Italia non si può permettere una crisi di Governo e una campagna elettorale. Ci sono un'inflazione galoppante, riforme da completare, il taglio del costo del lavoro da approvare e siamo in pandemia e guerra Chi ama l’Italia deve votare la fiducia al Governo Draghi". Così, in una nota, la capogruppo PD alla Camera dei Deputati, Debora Serracchiani.