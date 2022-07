"Sono contento di essere qui ed esprimere un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con successo il cammino del governo Draghi in quest'anno e mezzo, perché questo cammini non si arresti, perché questo cammino venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso importante per completare le riforme che sono in cantiere e questo è l'impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì prossimo". Sono le parole del Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a margine del congresso del PSI a Roma.