"Vedo che adesso c'è la discussione in Parlamento. Io sarò rispettoso di quello che in quella sede verrà fatto. Prendo atto che il Presidente della Repubblica non ha accettato le dimissioni di Draghi, quindi di fatto oggi il governo è pienamente in carica in tutte le sue funzioni".

Sono le parole del Segretario della Cgil, Maurizio Landini.

"Mi auguro che la discussione in parlamento sia in grado di affrontare la situazione - ha aggiunto. Per quello che riguarda riguarda la Cgil, pensiamo che oggi abbiamo bisogno di un governo nel pieno delle sue funzioni".