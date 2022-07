"L'azione portata avanti dal M5S comporterà dei danni rilevanti. È ovvio che in una maggioranza del genere sia necessario individuare degli obiettivi condivisi e lasciare da parte le rispettive storiche battaglie di bandiera, altrimenti risulterebbe impossibile andare avanti. Al contrario, i 5 Stelle hanno utilizzato i loro cavalli di battaglia in modo strumentale per giustificare un’azione dagli effetti deflagranti". Sono le parole del governatore del Friuli-Venezia Giulia, nonché esponente della Lega, Massimiliano Fedriga, intervistato oggi dal Corriere della Sera.