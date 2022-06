"300 milioni di persone sono a rischio povertà e fame" a causa della crisi del grano. Lo afferma il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta oggi a 'Sky Tg24, Live da Venezia'. "Necessariamente dobbiamo pensare che ci sarà un aumento dei flussi, ma anche negli altri Paesi e non solo in Italia" aggiunge la titolare del Viminale la quale poi avverte: "Se non si riesce a portar via il grano dai porti del Mar Nero dobbiamo attenderci un flusso maggiore. Siamo preoccupati, come tutti i Paesi di primo approdo. Certamente ci saranno numeri in aumento".