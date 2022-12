Durante il colloquio telefonico di oggi fra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayiip Erdogan sono state affrontate diverse questioni. Come riferisce il servizio stampa del Cremlino, si è parlato in particolare di progetti congiunti nel settore dell'energia, accordo sul grano, situazione in Ucraina e in Siria. "L'espansione dell'interazione bilaterale in molti settori è stata discussa in dettaglio. In particolare, è stato rilevato un aumento record degli scambi commerciali - secondo il Cremlino - E' stata sottolineata la particolare importanza dei progetti energetici congiunti, soprattutto nel settore del gas. Le parti hanno continuato a scambiarsi opinioni sull'iniziativa di creare un hub regionale del gas in Turchia, alla luce dei recenti colloqui di Alexei Miller, amministratore delegato di Gazprom, a Istanbul". Quanto all'accordo di Istanbul dello scorso 22 luglio, "ha una natura globale, che richiede l'eliminazione degli ostacoli alle forniture dalla Russia per soddisfare le richieste dei Paesi che ne hanno più bisogno". Ancora, "Vladimir Putin ha condiviso le sue valutazioni di principio sulla situazione dell'Ucraina". Infine, i due leader hanno parlato della Siria nel contesto del rispetto delle disposizioni del memorandum d'intesa russo-turco firmato a Sochi nel 2019. "Le agenzie di difesa e di politica estera dei due Paesi manterranno stretti contatti in quest'ottica", conclude il resoconto del colloquio.