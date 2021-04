“Esprimo piena solidarietà al Ministro Speranza e ai suoi cari per le minacce ricevute e, nel contempo, ringrazio le forze dell’ordine per le attività che hanno portato all’individuazione dei responsabili.

È inammissibile che si scateni l’odio contro chi, in questi mesi, si sta assumendo le più alte responsabilità per fronteggiare la pandemia.

Solo un’ottusa visione negazionista dello scenario che stiamo vivendo può portare a pensare che determinati provvedimenti di contenimento non siano necessari.

Sono sicuro che il Ministro Speranza saprà trarre anche da questa squallida vicenda ulteriore impulso per proseguire nel suo fondamentale lavoro”. Così l'on. Pietro Navarra, deputato pd