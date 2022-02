"Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che se stiamo uscendo dalla pandemia, riprendendoci la libertà, è grazie ai vaccini e alle regole che ci siamo dati". Così, in una nota, il governatore della regione Lazio ed ex segretario PD, Nicola Zingaretti.