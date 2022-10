"Le scelte adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di Covid mi trovano d'accordo: sono decisioni improntate al buon senso, che garantiscono la sicurezza là dove serve. Il rientro in servizio dei sanitari non vaccinati ad esempio - aggiunge Zaia - è una misura che io stesso auspico da tempo, anche perché l'approccio generale verso questo virus nel tempo deve inevitabilmente cambiare, andando verso una situazione di convivenza, dove, più delle norme, vale l'attenzione e l'intelligenza nei comportamenti di ogni singolo individuo. Il rientro in servizio di migliaia di sanitari inoltre, costituisce un grande aiuto per dare una risposta alla carenza di medici in tutta Italia. In Veneto sono attualmente 605 gli operatori della sanità sospesi pronti a rientrare". Lo afferma il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.