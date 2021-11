Luca Zaia, ospite a Che Tempo che fa in onda questa sera su Rai 3, ribadisce a proposito delle misure da adottare per contrastare in modo efficace il Covid: "Non possiamo chiudere", per questo "si punterà su questo green pass rafforzato", ipotizzando che "i vaccinati potranno accedere ai ristoranti in zona arancione o rossa" mentre "chi non è vaccinato avrà limitazioni".

Sull'ipotesi di obbligo vaccinale dichiara il governatore del Veneto è stato chiaro: "In generale nessuna campagna vaccinale arriva al 100%. Cosa sarebbe l'obbligo vaccinale? L'accompagnamento coatto alla vaccinazione, l’ammanettamento e l’arresto fino alla vaccinazione? Qualcuno ce lo dica…".