"Vacciniamoci anche a Ferragosto. Da oggi alla fine del mese aumentano le opportunità di vaccinarci. Liguria a rischio zona gialla? Per fortuna no! Nessun allarmismo, ma prudenza e attenzione sì". Lo ha dichiarato in una diretta su Twitter Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria.

Guada la diretta https://t.co/gSPT3Rm7cm — Giovanni Toti (@GiovanniToti) August 10, 2021