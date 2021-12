"Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene. E' materia delicata cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un'intera vita ai nostri figli. Io vaccinerò i miei figli contro il covid-19". Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, in visita a Potenza, all'inaugurazione del nuovo corso di laurea in Medicina dell'Università degli Studi della Basilicata.