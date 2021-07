Queste sono "settimane cruciali" per la battaglia al Covid-19, e in particolar modo alla variante Delta. Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo con con un videomessaggio all'incontro Battere il cancro è possibile. L'opportunità per l'Italia, organizzato a Roma dalla rivista Fortune. Il titolare del Dicastero della Salute ammonisce: "Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia ancora non è finita. Lo testimoniano anche i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono risalire i contagi, nonostante l'alto tasso di vaccinazione. Quindi massima attenzione, massima cautela, massima prudenza".