"Mi fa un po' pena una commissione costruita per colpire gli avversari politici. Dovrebbe preoccupare chi la propone perché non è all'altezza di un grande paese come il nostro. Mi sembra una commissione che fa male solo al paese''. È il pensiero di Roberto Speranza sulla Commissione di inchiesta sul Covid espresso a margine della presentazione del suo libro alla Camera.