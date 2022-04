Roberto Speranza, questa sera ospite a 'Di Martedì su La 7, ha parlato dell'ipotesi richiamo vaccino anti-covid. "Il vaccino ci protegge per un certo numero di mesi ma non per sempre", afferma Speranza, il quale aggiunge: "L'ipotesi di richiami, vedremo se annuali o se la scienza ci indicherà un arco temporale diverso, è assolutamente possibile".

Il covid, spiega, "resta una epidemia seria e un virus molto insidioso", per questo "la scelta della nostra comunità scientifica è una scelta che condivido, di prudenza". Poi si è soffermato a parlare dell'obbligo mascherine al chiuso: "Valutiamo giorno per giorno. Tante valutazioni vanno ancora misurate come quella sulle mascherine al chiuso che in questo momento sono obbligatorie e che secondo me restano un presidio molto importante".