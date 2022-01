"Le scelte che stiamo facendo sono di restringere il più possibile l'area dei non vaccinati, perché è quella che provoca un peso sanitario sui nostri sistemi ospedalieri". Così Roberto Speranza dopo il Consiglio dei Ministri che ha decretato nuove misure anti-covid, tra cui l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ad oggi, evidenzia il ministro della Salute, "i 2/3 dei ricoverati in terapia intensiva e il 50%" dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono soprattutto non vaccinati.