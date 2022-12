“Le notizie dalla Cina sull’aumento esponenziale dei contagi e la decisione della giunta di destra della Regione Lombardia di effettuare il tampone ai viaggiatori provenienti dallo stato asiatico all’aeroporto di Malpensa testimoniano come il Covid vada tenuto ancora sotto controllo. La vaccinazione con la quarta dose deve essere incentivata e l’uso della mascherina dovrebbe essere almeno consigliata nei mesi invernali nei luoghi chiusi ed affollati. Per questo motivo ho presentato un ordine del giorno al decreto Rave, al fine di introdurre buone pratiche sull’utilizzo di dispositivi di protezione almeno nel trasporto pubblico locale su rotaia: soprattutto per tutelare e proteggere i soggetti deboli. Mi auguro che il governo e la maggioranza prendano in considerazione eventuali misure di prevenzione. Purtroppo il Covid non si cancella con un decreto”.

Così il deputato Pd, Marco Simiani, sull’atto di indirizzo che verrà discusso nelle prossime ore a Montecitorio.