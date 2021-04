"I vaccini stanno arrivando, quindi meno polemiche e fiducia in Astrazeneca, come deve essere". A dirlo ad Agora' su Rai3 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Le regioni, vaccinando gli anziani, si troveranno progressivamente le terapie intensive sempre piu' vuote, e potranno ripartire con le altre attivita' mediche" ha osservato in riferimento all'intenzione espressa dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di non voler rispettare il criterio delle fasce di eta'. "Oggi chi ha un tumore del pancreas e ha bisogno della terapia intensiva se la vede rinviare, perche' non c'e' posto - ha sottolineato Sileri - quindi attenzione alle polemiche. Vaccinate gli anziani - ha esortato - perche' cosi' liberate le terapie intensive e fate lavorare meglio i medici e gli infermieri e soprattutto rispondete alle esigenze dei pazienti che stanno a casa in attesa di procedure chirurgiche e di terapie intensive".