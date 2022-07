"E' giusto disporre l'allargamento della platea nel momento in cui le autorità scientifiche europee Ema ed Ecdc suggeriscono la sua opportunità. Abbiamo scelto di seguire la scienza e i cittadini devono sapere che le decisioni e le raccomandazioni sono prese sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche. Vaccinarsi oggi, in un momento di elevata circolazione virale, è anche il modo migliore per proteggersi in vista delle vacanze". Lo dice all'AGI il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in relazione in relazione alla decisione dell'Aifa che ha allargato a tutti gli over 60 la possibilità di ricevere il nuovo booster. E, alla domanda se non sia meglio aspettare il vaccino aggiornato a settembre, Sileri risponde: "No. I vaccini attualmente disponibili sono altamente protettivi nei confronti delle forme gravi della malattia. Per chi rientra nelle fasce indicate ritardare il richiamo in attesa di vaccinarsi a settembre/ottobre è un rischio che non ha senso correre". E dovrà vaccinarsi anche chi si è vaccinato tre volte e ha fatto anche il Covid, "purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall'infezione successiva al richiamo", ricorda il sottosegretario.