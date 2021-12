"Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. E' verosimile che nei prossimi giorni si arrivi a 100 mila contagi al giorno ma se non tutti vanno in ospedale, per la scuola non vedo un grande problema".

Sono le parole del Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Sky Tg24.

"Quarantena? E' necessaria una revisione delle regole, ma non è questo il momento. Credo che sia auspicabile, ma probabilmente tra 10 o 15 giorni da oggi" ha affermato Sileri, che su Omicron ha aggiunto: "E' verosimile che sia oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese".