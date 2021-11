Oggi Nello Musumeci, governatore della Sicilia, ha firmato un'ordinanza che reintroduce l'obbligo d'indossare la mascherina nei luoghi affollati. Le misure, comprendenti ulteriori restrizioni in vista del Natala, saranno in vigore fino al 31 dicembre. Tra le tante spicca anche l'obbligo del tampone, introdotto pure per i viaggiatori che arrivano dalla Gran Bretagna e dalla Germania, sia in aeroporti che porti siciliani.