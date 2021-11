Debora Serracchiani commenta l'aumento dei contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Come riporta UdineseToday, la presidente del gruppo Pd alla Camera ha dichiarato che fino ad ora sia le vaccinazioni che il green pass hanno arginato "gli effetti peggiori della terza ondata" ma "occorre uno sforzo aggiuntivo con i vaccini, i tracciamenti e i comportamenti responsabili, per evitare che il contagio raggiunga i pesanti livelli riscontrati in altri Paesi europei".

Poi si sofferma a parlare della situazione friulana: "I numeri negativi del Friuli Venezia Giulia e di Trieste in particolare, dove le vaccinazioni sono sotto la media nazionale anche di parecchio, sono indicativi di come sia labile il confine tra la tenuta e un peggioramento che torna a far vittime e danni".

Quanto alle proteste no vax è stata chiara: "Le manifestazioni pubbliche dei no vax e le altre forme di contestazioni annunciate devono indurre le Istituzioni a un massimo di vigilanza e di opera informativa: allargare la platea dei vaccinati, dalla prima alla terza dose, è l'unico modo per evitare misure drastiche".