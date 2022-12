"I dati dell'Istituto superiore di sanità dimostrano che c'è un calo nell'incidenza e un lieve aumento nei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, ma è un qualcosa di controllabile e non a livelli preoccupanti e quindi credo che possiamo stare tranquilli": a dirlo è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo alle domande dei giornalisti sul Covid a margine della 18/a Giornata delle Marche al Teatro dell'Aquila di Fermo, dedicata al tema "La Sanità che cambia". "Seguiamo con attenzione i dati - ha aggiunto -e laddove ci fosse necessità interverremo, ma in questo momento siamo tranquilli e sereni". "Abbiamo lanciato una campagna invitando i soggetti fragili e gli anziani a vaccinarsi - ha ricordato -, sia per la quarta dose del Covid che per l'influenza che quest'anno sembra essere particolarmente severa".