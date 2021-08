"Alcune scelte dovevano essere ponderate meglio, prima di adottare dei vaccini non certificati dall'Ema. Questa è una considerazione che le autorità di San Marino è bene che facciano, perché noi non possiamo consentire che ai cittadini europei venga consentito di diffondere un vaccino che non è certificato dall'autorità europea: sarebbe una incoscienza". Lo ha dichiarato David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, in un'intervista riportata da Sanmarinortv, a proposito della scelta di San Marino di somministrare il vaccino Sputnik nonostante la mancata autorizzazione dell'Ema.