"Testare i passeggeri in arrivo dalla Cina è una misura corretta e doverosa. Penso allo stesso modo che sia importante tutelare i più fragili, ad esempio continuando a sensibilizzare sulla quarta dose, che è nel loro interesse. Ricordiamoci che il motivo per cui non succede in Italia ciò che sta avvenendo in Cina è il fatto che abbiamo gran parte della popolazione vaccinata. Mettere ai nostri cittadini dei divieti, però, in questo contesto è superfluo: dopo anni sono perfettamente a conoscenza del virus e sanno come proteggersi al meglio”.

Così ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, nel corso di un’intervista al programma Mattino Cinque.