"Solidarietà al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato vittima della campagna di mistificazione orchestrata in queste ore dalla sinistra. La posizione di Fratelli d'Italia sulla scienza è sempre stata chiara". Lo ha dichiarato Massimo Ruspandini, deputato di Fratelli d'Italia. "Non possiamo accettare lezioni da chi quando era al governo si è reso responsabile di una gestione disastrosa della pandemia che ha visto per larga parte l'Italia prima al mondo per mortalità e terza per letalità", ha aggiunto.