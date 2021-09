“La Trieste che conosco è capitale europea della scienza 2020, ospita il festival della ricerca scientifica Next, è legata a figure come Margherita Hack e Paolo Budinich. Ospita il sincrotone, l’AREA Science park e altri centri di eccellenza. Dispiace vederla oggi teatro di manifestazioni no green pass. Una minoranza, rumorosa, che non riuscirà a fermare il desiderio che abbiamo tutti noi, che crediamo nella scienza, di tornare alla normalità”.

Così in un post au Facebook il presidente di Italia Viva Ettore Rosato