"Il valore della scienza trionfa sul negazionismo No Vax". Lo ha affermato Licia Ronzulli di Forza Italia che rivendica l'importanza" della legittimità e della necessità di prevedere l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, i professori e gli ultracinquantenni, a causa di una gravissima pandemia che ha travolto il mondo intero, non abbiamo mai nutrito il minimo dubbio".