"E' solo grazie ai vaccini se oggi il Covid non fa più paura, sebbene sia indispensabile mantenere ancora alto il livello di guardia. Come ha ricordato il presidente Mattarella, questo risultato è stato reso possibile soprattutto grazie a quanti hanno creduto nella scienza aderendo alla campagna vaccinale, il cui enorme successo ha rappresentato il vero punto di svolta nel contrasto alla pandemia. Ecco perchè serve ancora molta prudenza e bisogna essere molto attenti a non cancellare con un colpo di spugna tutte quelle misure che hanno favorito la somministrazione dei vaccini. Così come si sono man mano superate le varie limitazioni con cui abbiamo convissuto nella fase più acuta della pandemia, anche la ridefinizione delle modalità che regolano la campagna di immunizzazione non può che seguire un percorso graduale". Così, in una nota, la presidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.