Dagli studi di Rai News 24, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha espresso la posizione degli azzurri in merito alle decisioni che il Consiglio dei Ministri prenderà oggi: "Ridurre la durata della quarantena per i bambini vaccinati o che hanno avuto Covid - afferma la senatrice. Rivedere il sistema dei colori. Ora che la popolazione è vaccinata, bianco e giallo non hanno più utilità".