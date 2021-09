"Siamo di fronte a una situazione epidemiologica che ci solleva perché abbiamo una diminuzione dell'incidenza e dell'Rt. Quello che può essere invece un dubbio è la situazione europea perché gli altri Paesi si trovano in situazione diversa. Quindi ci chiediamo se riusciremo a mantenere questa situazione diversa rispetto agli altri Paesi ma per ora stiamo reggendo bene in questa fase". Lo ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Trattasi di una situazione che "va monitorata, con un cauto ottimismo".