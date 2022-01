Per usufruire dei mezzi di collegamento (marittimo o tramite trasporto pubblico) tra Calabria e Sicilia occorrerà il Green Pass di Base ottenuto mediante guarigione, vaccino o tampone negativo. Lo stabilisce la nuova disposizione contenuta nell'ordinanza firmata dal governatore calabrese Roberto Occhiuto. Il nuovo provvedimento dispone che i non vaccinati debbano sostare nei rispettivi veicoli per il periodo di tempo della traversata e, quanto ai pedoni, di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni rispettando le norme anti-Covid (obbligo mascherina Ffp2 e distanziamento).