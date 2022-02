“Nei giorni scorsi avevamo sostenuto con determinazione l'appello al Governo del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, a dare risposte concrete alle famiglie dei medici e degli operatori sanitari morti durante la pandemia a causa del Covid. Accogliamo perciò con favore l’iniziativa dei ministri Speranza e Bonetti di portare oggi in Consiglio dei ministri la proposta di finanziamento di un fondo a sostegno dei famigliari dei professionisti sanitari deceduti per Covid. Riteniamo che la scelta di dare un ristoro a queste famiglie sarebbe un significativo gesto di solidarietà e vicinanza, ma anche e soprattutto la dimostrazione che il nostro Paese non dimentica il sacrificio di tanti valorosi professionisti che non hanno esitato a rischiare la loro stessa vita per salvare quella dei propri pazienti. Siamo convinti della necessità che questi morti siano considerati come vittime del dovere caduti nell’espletamento delle funzioni di istituto”.

Così i deputati dem, Paolo Siani, Beatrice Lorenzin, Antonio Viscomi, Vito De Filippo, Elena Carnevali, Giuditta Pini, Luca Rizzo Nervo, Stefano Lepri.