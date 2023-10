"Depositeremo come Gruppo Pd un'interrogazione per chiedere al ministro del Lavoro di procedere con un intervento risolutivo e definitivo per eliminare la vergogna delle sanzioni ai medici colpevoli di aver lavorato troppo durante la fase critica dell'epidemia. E' incredibile che dopo aver salvato centinaia di vite e ad aver adempiuto con un impegno strenuo ai doveri della loro professione, i medici siano raggiunti da pesanti sanzioni amministrative, come è successo per il Policlinico di Bari. Serietà vorrebbe

che il governo tolga di mezzo con rapidità una questione che giudichiamo assurda. E' davvero incredibile che chi dovrebbe essere premiato venga al contrario colpito in questo modo". Lo dichiara il deputato democratico Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio.