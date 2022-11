"I medici sarebbero stati comunque reintegrati il 31 dicembre e se il Governo dà la possibilità, come sta dando, di reintegrarli prima si farà. Stiamo procedendo a strutturare dei protocolli che consentano a questi medici di essere reintegrati in condizioni di sicurezza per i anche per pazienti". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto parlando del reintegro dei medici non vaccinati a margine di un'iniziativa alla Cittadella reginale di Catanzaro. "La Calabria, come è noto - ha aggiunto Occhiuto - ha una straordinaria necessità di medici e d'altra parte li stiamo prendendo addirittura da Cuba".