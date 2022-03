“Poco più di un anno fa ci trovavamo senza un piano vaccinale serio ed efficace, una situazione tanto grave che uno dei primi provvedimenti del Governo Draghi fu proprio la nomina di un nuovo commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid. A distanza di un anno, possiamo affermare, senza timore di smentita, che la scelta di Draghi di incaricare il generale Francesco Paolo Figliuolo sia stata eccellente e lungimirante”

Lo dichiara Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati

“Figliuolo, assumendo su di sé la responsabilità di rimettere sui binari giusti una campagna vaccinale avviata in modo confuso e non rispondente alle sfide che si trovava ad affrontare il nostro Paese, si è rivelato un servo dello Stato capace e competente e se oggi l’Italia è tornata a vivere, lo dobbiamo sì alla scienza che ci ha offerto vaccini efficaci e sicuri, ma anche allo straordinario lavoro che la struttura commissariale ha portato avanti sotto la sua guida. Oggi che, dopo oltre due anni, giunge al termine lo stato d’emergenza legato al Covid e quindi termina anche l’incarico di Figliuolo come commissario straordinario, sento il dovere da cittadina ancor prima che da parlamentare di ringraziarlo dal profondo del cuore per aver saputo guidare e coordinare la campagna vaccinale di massa più importate della storia del nostro Paese. E sono grata al Presidente Draghi per averlo scelto”, conclude.