“Forza Italia metterà sul tavolo del governo proposte chiare: si faccia tutto purché non si chiuda, doppio Green Pass, restrizioni per i non vaccinati fin dalla zona bianca. Dobbiamo vaccinare dalla scemenza chi pensa di parlare secondo scienza”. Lo afferma Giorgio Mulé, sottosegretario alla Difesa e deputato di FI, ai microfoni di Agorà su Rai3.