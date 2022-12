"Sconforta questa palese sfiducia nella scienza da parte del Governo. Un atteggiamento che mortifica ricercatori, medici, infermieri, tecnici, protezione civile, esercito e milioni di volontari che si sono sacrificati nella campagna vaccinale. E soprattutto suona come uno schiaffo ai milioni di cittadini che si sono vaccinati con grande senso civico e responsabilità". Lo dichiara in una nota Letizia Moratti, candidata appoggiata dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia. È inaccettabile "il decreto approvato a Montecitorio che reintegra il personale sanitario no vax, blocca le multe e cancella il Green Pass", ha aggiunto.