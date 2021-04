“E’ stato approvato, con decreto del capo dipartimento dell’informazione ed editoria, l’elenco dei rivenditori di giornali e riviste che possono beneficiare del contributo una tantum fino a 1.000 euro.

E’, questo, un sostegno importante e concreto per gli edicolanti, che anche durante la fase più dura della pandemia hanno sempre svolto la propria attività assicurando un servizio fondamentale ai cittadini. Già nelle prossime settimane avvieremo la procedura per l’erogazione dei contributi concessi a 7.043 gestori per un totale di circa 6 milioni e 943mila euro.

Grazie alla rimodulazione normativa dei requisiti per l’accesso al bonus abbiamo ampliato la platea dei beneficiari e quasi tutte le risorse stanziate per il 2021 sono state assegnate. Questa è la politica che intendiamo portare avanti, interventi e supporti mirati perché nessuno sia lasciato indietro e resti schiacciato dalla crisi”.

Lo dichiara Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia