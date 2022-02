Giorgia Meloni, intervistata a 'e-Venti' su Sky TG24, si è espressa sulla decisione del governo di concludere lo stato d'emergenza. "Io do per scontato che non si possa prorogare lo stato di emergenza, non lo si doveva prorogare già da prima", sottolinea la leader di Fratelli d'Italia, aggiungendo: "Non capisco come si possa non prorogare lo stato di emergenza e mantenere uno strumento come il green pass che è una misura estremamente impattante, lede i diritti fondamentali prima che costituzionali al lavoro, alla libertà". "Questo governo continua a fare cose che non hanno senso sia sul piano scientifico, sul piano della modifica continua delle norme, sia sull'assenza parametri certi sulla quale vengono prese le decisioni", continua la Meloni.

Per quanto riguarda la durata dell'esecutivo Draghi "vedo delle fibrillazioni nella maggioranza", fa presente la presidente di Fdi, "loro mettono la fiducia nei provvedimenti perché hanno paura che non vengano votati". Detto questo, conclude, "in questo clima mi pare difficile possa andare avanti per molto".