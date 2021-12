"Il principio della vaccinazione obbligatoria non lo condivido e non lo metterei perché non necessario in Italia, dove c’è una buona percentuale di vaccinati". Così Giorgia Meloni, durante la registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera su Rai1, a proposito della possibilità d'introdurre l'obbligo vaccinale in Italia. La leader di Fratelli d'Italia ha affrontato il tema politica europea: "Si può ricostruire un bipolarismo anche in Europa e il gruppo dei Conservatori europei, che ho l’onore di rappresentare, può essere fondamentale in questo discorso come trait d’union tra quella parte del Ppe che ormai si è stufata di andare a ricasco della sinistra e i partiti che stanno alla destra di Ecr, come Salvini".