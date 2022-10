“La sicurezza della comunità viene prima dei dubbi individuali. Grave aver eliminato l’obbligo vaccinale per medici: una decisione ideologica, senza basi scientifiche e che mette in pericolo i più fragili. I medici hanno il dovere di vaccinarsi e il governo di non inseguire i no vax”.

Lo scrive in un tweet la deputata del Pd, Irene Manzi.