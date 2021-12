“Lo abbiamo voluto e l’abbiamo ottenuto: grazie alla Lega saranno previste in manovra risorse importanti per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una battaglia di cui siamo orgogliosi che abbiamo difeso strenuamente in commissione e per la quale attendiamo fiduciosi il vaglio del Parlamento. Come da nostra proposta sarà infatti previsto un intervento sui 6 scatti che va nella direzione di una più completa armonizzazione ed equiparazione dei Vigili del Fuoco al comparto Forze dell’Ordine, una norma attesa da anni e per cui da sempre ci battiamo affinché si riconosca il giusto merito per l’impegno dei nostri uomini e donne. Abbiamo inoltre ottenuto che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze di Polizia, potesse beneficiare di nuove assunzioni garantite dal fondo previsto in manovra. Su nostra proposta è stata infatti approvata in commissione una riformulazione del testo della norma relativa alle assunzioni di polizia che inserisce anche i Vigili del Fuoco tra le forze del comparto che potranno usufruire di questa possibilità. Sono risultati di cui siamo orgogliosi che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all’opposizione. Il prossimo passo sarà tenere alta la guardia affinché la ripartizione dei fondi da parte del Ministero dell’Economia garantisca un adeguato stanziamento ai Vigili del Fuoco, la Lega ovviamente ci sarà e farà la sua parte”.

Così in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega