"La situazione del turismo è in netto peggioramento e non solo nelle città d'arte".

Lo dichiara all'Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

"Tra positivi, persone in isolamento fiduciario, paurosi, persone che si fanno il tampone e scoprono di essere positivi non c'è più nessuno in giro - spiega Bocca. E' difficile trovare gente libera di muoversi. Qualcuno parte ma tende ad andare in case di proprietà".

"Certo - conclude - non solo in Italia ma in molti paesi europei. Siamo il settore che soffre di più, negli ultimi giorni abbiamo assistito a un blocco delle prenotazioni e ora registriamo solo cancellazioni".