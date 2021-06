Ho presentato un’interrogazione al ministro Speranza perché chiarisca, con urgenza, le attuali criticità che investono la fascia d’età 0-19 anni. Verificando il report dell’istituto Superiore di Sanità, difatti, si evince che in questa fascia d’età i deceduti ad oggi si attestano a 29 unità, dato profondamente triste ma non significativo se non comprensivo anche delle eventuali patologie presenti in questi giovani sfortunati.

Serve inoltre conoscere il dato italiano e di altri paesi degli effetti avversi o letali per singola tipologia di vaccino per vaccinati nella fascia 0-19. Chiediamo, quindi, la comparazione con i dati dei principali paesi europei e non, capaci di renderci un quadro completo a livello continentale e generale. I vaccini sono una permuta di rischio ed è indispensabile essere in grado di valutare se e quanto sia vantaggiosa, al fine di un compiuto consenso informato”.

Così il senatore della Lega Ugo Grassi.