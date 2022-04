"Direi che il governo ha mantenuto una posizione equilibrata, da un lato la consapevolezza che il Covid c'è, perché anche questa mattina ci sono circa 3.600 casi contati registrati in Toscana e dall'altro il calo del numero di ospedalizzazioni e le terapie intensive". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, a proposito dell'allentamento delle restrizioni anti Covid dall'1 maggio. "Con queste caratteristiche - ha aggiunto - è giusto che si allentino un po' le misure come ha fatto il governo, ma si mantenga un atteggiamento di guardia, e ci sia l'uso della mascherina nei luoghi pubblici o di assembramento come modo per dare un segno".