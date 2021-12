Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, lancia un appello al governo in vista della cabina di regia del Cts che si terrà domani mercoledì 29 dicembre. "Faccio appello al governo, in vista delle decisioni che prenderà mercoledì, affinché vada verso quello che per il contrasto al Covid è ormai necessario: l'obbligo vaccinale o il lockdown per i non vaccinati, sul modello di quanto fatto in Austria e Germania", ha dichiarato a tal proposito Giani.

Nel pomeriggio il presidente toscano ha firmato un'ordinanza che dispone nuove regole per uscire da isolamento e quarantena: occorrerà solo un test rapido (anche molecolare) in farmacia. "Il test antigenico rapido avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolamento e di fine quarantena, rispettando i giorni previsti dalle disposizioni nazionali: 7 giorni di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e 10 giorni di quarantena per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Analogo discorso per i positivi, che potranno concludere l’isolamento con test antigenici rapidi", spiega il governatore. E aggiunge: "Coloro che risultano negativi al test antigenico rapido ma sentono comunque la necessità di una verifica ulteriore dovranno rivolgersi al proprio medico curante che prenderà le misure più opportune di intervento”.