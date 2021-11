"Lo stato di emergenza scadrà il 31 dicembre, non ne abbiamo ancora parlato. Le decisioni verranno assunte sulla base dell'evidenza del momento", tuttavia "è probabile la proroga dello stato di emergenza considerata la recrudescenza del virus e il fatto che ci troveremo in pieno inverno". Lo ha dichiarato al Tg3 Mariastella Gelmini. La ministra ha poi aggiunto: "Le Regioni hanno dovuto affrontare ingenti spese per l'emergenza sanitaria, il governo ne è perfettamente consapevole e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta analizzando le richieste. Confidiamo di potere dare una risposta a breve".